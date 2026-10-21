Savaria Aktie 1385257 / CA8051121090
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Savaria veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Savaria wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,350 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,270 CAD je Aktie erzielt worden.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,79 Prozent auf 242,3 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 224,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,38 CAD, gegenüber 0,960 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 984,1 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 913,5 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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