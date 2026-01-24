Erste Schätzungen: Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered äussert sich voraussichtlich am 08.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,549 SAR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 SAR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 40,27 Prozent auf 1,57 Milliarden SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,63 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,08 SAR, während im vorherigen Zeitraum noch 5,78 SAR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 8,05 Milliarden SAR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 10,04 Milliarden SAR waren.

Redaktion finanzen.ch