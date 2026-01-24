Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’147 -0.6%  SPI 18’222 -0.5%  Dow 49’099 -0.6%  DAX 24’901 0.2%  Euro 0.9225 -0.6%  EStoxx50 5’948 -0.1%  Gold 4’982 0.9%  Bitcoin 69’787 -1.1%  Dollar 0.7800 -1.2%  Öl 66.3 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Accelleron Industries116936091Partners Group2460882Novartis1200526Richemont21048333VAT31186490Swiss Re12688156
Top News
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Mehr Rendite als die Tesla-Aktie: Diese Elektroauto-Aktien überzeugten 2025
Bitcoin im Abwärtstrend: CryptoQuant warnt vor zusätzlichem Verkaufsdruck
NVIDIA-Aktie vor Bewährungsprobe? Diese Faktoren könnten 2026 belasten
Täuschende Charts: So können verzerrte Darstellungen Anleger in die Irre führen
Suche...
eToro entdecken

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs Aktie 123570989 / SA15M1HH2NH5

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs
99.85 SAR 0.40%
Kaufen Verkaufen

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered äussert sich voraussichtlich am 08.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,549 SAR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 SAR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 40,27 Prozent auf 1,57 Milliarden SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,63 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,08 SAR, während im vorherigen Zeitraum noch 5,78 SAR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 8,05 Milliarden SAR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 10,04 Milliarden SAR waren.

Redaktion finanzen.ch