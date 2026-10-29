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29.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SATO legt Quartalsergebnis vor
SATO wird voraussichtlich am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 51,40 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SATO 56,71 JPY je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SATO in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 42,78 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 40,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 249,75 JPY, gegenüber 156,69 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 174,15 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 163,43 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu SATO HOLDINGS CORP
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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