Erste Schätzungen: Saratoga Investment veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Saratoga Investment wird voraussichtlich am 06.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.08.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,490 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Saratoga Investment 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 31,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Saratoga Investment 30,7 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,31 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 125,7 Millionen USD, gegenüber 131,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch