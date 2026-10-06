Erste Schätzungen: SAP SE (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SAP SE (spons ADRs) lässt sich voraussichtlich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SAP SE (spons ADRs) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,08 USD aus. Im letzten Jahr hatte SAP SE (spons ADRs) einen Gewinn von 2,01 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 11,51 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 8,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,61 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,07 USD, gegenüber 6,93 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 28 Analysten durchschnittlich 45,98 Milliarden USD im Vergleich zu 41,53 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch