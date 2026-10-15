Erste Schätzungen: Sanwa Shutter stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sanwa Shutter wird voraussichtlich am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 86,23 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 90,30 JPY erwirtschaftet worden.

Sanwa Shutter soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 169,52 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 277,15 JPY, gegenüber 281,61 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 677,15 Milliarden JPY im Vergleich zu 660,71 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch