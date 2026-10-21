Erste Schätzungen: Santen Pharmaceutical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Santen Pharmaceutical äussert sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 31,24 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 24,44 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 5,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 72,80 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 69,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 121,42 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 114,04 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 305,49 Milliarden JPY, gegenüber 291,62 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch