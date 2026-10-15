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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Santander Bank Polska zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Santander Bank Polska
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Santander Bank Polska wird voraussichtlich am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 15,13 PLN je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 18,13 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 18,48 PLN je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 4,11 Milliarden PLN gegenüber 5,25 Milliarden PLN im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 21,80 Prozent.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 50,99 PLN, gegenüber 63,40 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 15,71 Milliarden PLN geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,12 Milliarden PLN generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

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