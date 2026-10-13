Sanoma-WSOY Aktie 933498 / FI0009007694
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sanoma-WSOY präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sanoma-WSOY stellt voraussichtlich am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sanoma-WSOY im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,902 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,340 EUR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,02 Prozent auf 541,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sanoma-WSOY noch 515,8 Millionen EUR umgesetzt.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,807 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,060 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,33 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,30 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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