Sandvik AB Aktie 1081665 / SE0000667891
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Sandvik AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sandvik AB wird voraussichtlich am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,53 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 60,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sandvik AB 2,82 SEK je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sandvik AB in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 36,58 Milliarden SEK im Vergleich zu 29,22 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,84 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,71 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 144,84 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 120,68 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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