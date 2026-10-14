Erste Schätzungen: Sandisk vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sandisk wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

24 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sandisk im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 46,17 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,750 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 22 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 10,64 Milliarden USD – ein Plus von 361,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sandisk 2,31 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 27 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 212,89 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 73,76 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt von insgesamt 48,97 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 20,25 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch