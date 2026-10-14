Samsung GDRS Aktie 381611 / US7960508882
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Samsung GDRS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Samsung GDRS wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 243,35 USD aus. Im letzten Jahr hatte Samsung GDRS einen Gewinn von 32,56 USD je Aktie eingefahren.
31 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 145,79 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 134,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 62,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 38 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 860,63 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 116,39 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 36 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 524,78 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 235,15 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Samsung GDRS
|
06:21
|Erste Schätzungen: Samsung GDRS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Samsung GDRS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Samsung GDRS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Samsung hits $1tn value on AI euphoria (Financial Times)
|
06.05.26
|Samsung Electronics hits $1tn value on AI euphoria (Financial Times)
|
29.04.26
|Ausblick: Samsung GDRS präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Samsung GDRS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Samsung GDRS
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: SMI und DAX schliessen fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich zur Wochenmitte fester. Der Dow bewegt sich seitwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.