Erste Schätzungen: Sampo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sampo äussert sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,281 USD aus. Im letzten Jahr hatte Sampo einen Gewinn von 0,660 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Sampo nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 2,72 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 28,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,79 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,26 USD aus. Im Vorjahr waren 1,70 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 12,77 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 13,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch