Salmon Evolution Aktie 57186036 / NO0010892094
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Salmon Evolution präsentiert Quartalsergebnisse
Salmon Evolution stellt voraussichtlich am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,135 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,100 NOK je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 18,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 102,7 Millionen NOK gegenüber 86,6 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,336 NOK, gegenüber -0,370 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 466,0 Millionen NOK im Vergleich zu 325,3 Millionen NOK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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