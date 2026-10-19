Erste Schätzungen: SalMar AS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SalMar AS wird voraussichtlich am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,86 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 198,26 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,30 NOK je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,32 Milliarden NOK – ein Plus von 18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SalMar AS 7,85 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 26,71 NOK aus. Im Vorjahr waren 8,25 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 31,93 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 27,34 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch