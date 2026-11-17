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17.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Salesforce zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Salesforce präsentiert in der voraussichtlich am 02.12.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 42 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,45 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Salesforce noch 2,19 USD je Aktie eingenommen.
39 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,75 Prozent auf 11,46 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 52 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 16,75 USD, gegenüber 7,80 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 50 Analysten durchschnittlich 46,28 Milliarden USD im Vergleich zu 41,53 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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