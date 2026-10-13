Erste Schätzungen: SAKURA Internet öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SAKURA Internet stellt voraussichtlich am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 36,93 JPY gegenüber -7,550 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 43,78 Prozent auf 11,70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 80,07 JPY im Vergleich zu 5,40 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 47,68 Milliarden JPY, gegenüber 35,30 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch