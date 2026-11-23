SailPoint wird voraussichtlich am 08.12.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

27 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,080 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,060 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SailPoint in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,22 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 25 Analysten durchschnittlich bei 327,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 281,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,324 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,540 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 26 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,27 Milliarden USD, gegenüber 1,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net