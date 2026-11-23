|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SailPoint präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SailPoint wird voraussichtlich am 08.12.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
27 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,080 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,060 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SailPoint in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,22 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 25 Analysten durchschnittlich bei 327,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 281,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,324 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,540 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 26 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,27 Milliarden USD, gegenüber 1,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu SailPoint Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: SailPoint präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.09.26
|Ausblick: SailPoint präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
25.08.26
|Erste Schätzungen: SailPoint veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
08.06.26
|Ausblick: SailPoint stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.05.26
|Erste Schätzungen: SailPoint zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SailPoint Inc Registered Shs
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.