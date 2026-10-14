Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Saia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Saia wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 21 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,30 USD je Aktie gegenüber 3,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 16 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 963,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 14,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 839,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 21 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,38 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,52 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 3,64 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,23 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Saia IncShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Saia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Saia veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Saia legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Saia legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Saia präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Saia IncShs
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich zur Wochenmitte etwas fester. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.