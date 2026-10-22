Sai Life Sciences Aktie 140605954 / INE570L01029
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sai Life Sciences öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Sai Life Sciences lässt sich voraussichtlich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sai Life Sciences die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,97 INR. Das entspräche einer Verringerung von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,01 INR erwirtschaftet wurden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,37 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Sai Life Sciences für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,92 Milliarden INR aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 19,81 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 16,63 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 26,19 Milliarden INR, gegenüber 21,61 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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