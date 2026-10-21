Erste Schätzungen: Sabre gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sabre wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,023 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Sabre 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 731,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sabre 715,2 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,045 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,89 Milliarden USD, gegenüber 2,77 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch