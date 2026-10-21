Sabre Aktie 23480687 / US78573M1045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sabre gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Sabre wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,023 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Sabre 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 731,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sabre 715,2 Millionen USD umsetzen können.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,045 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,89 Milliarden USD, gegenüber 2,77 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sabre Corp
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Sabre gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Sabre präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Sabre stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Sabre informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Sabre Corp
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.