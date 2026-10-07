Erste Schätzungen: S&T Bancorp verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

S&T Bancorp öffnet voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,984 USD gegenüber 0,910 USD im Vorjahresquartal.

S&T Bancorp soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 26,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 145,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,94 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,49 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 422,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 568,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch