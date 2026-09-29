Ryohin Keikaku Aktie 382716 / JP3976300008
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29.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ryohin Keikaku stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ryohin Keikaku wird voraussichtlich am 14.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorstellen.
3 Analysten schätzen, dass Ryohin Keikaku für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,43 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 13,67 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 15,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 224,31 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 193,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 129,58 JPY im Vergleich zu 95,92 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 911,60 Milliarden JPY, gegenüber 784,63 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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