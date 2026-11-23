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23.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rusta Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Rusta Registered gibt voraussichtlich am 08.12.2026 die Zahlen für das am 31.10.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,826 SEK je Aktie gegenüber 0,700 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Rusta Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,27 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,95 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,40 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,60 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 14,05 Milliarden SEK, gegenüber 12,60 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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