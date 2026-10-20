Erste Schätzungen: Russel Metals gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Russel Metals wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,46 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,630 CAD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Russel Metals in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,65 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,17 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,08 CAD, gegenüber 3,01 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 6,23 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,64 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch