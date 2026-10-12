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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Rush Enterprises B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rush Enterprise b
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Rush Enterprises B wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,652 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rush Enterprises B noch 0,550 USD je Aktie eingenommen.

Rush Enterprises B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,05 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,45 USD im Vergleich zu 2,18 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 7,75 Milliarden USD, gegenüber 7,43 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

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