Rush Enterprise a Aktie 1452213 / US7818462092
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rush Enterprises A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Rush Enterprises A wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,652 USD aus. Im letzten Jahr hatte Rush Enterprises A einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,05 Milliarden USD gegenüber 1,88 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD im Vergleich zu 2,18 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 7,75 Milliarden USD, gegenüber 7,43 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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