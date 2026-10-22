Runway Growth Finance Aktie 114384830 / US78163D1000
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Runway Growth Finance präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Runway Growth Finance wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,338 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 53,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,220 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 37,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 35,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD im Vergleich zu 0,930 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 141,7 Millionen USD, gegenüber 140,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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