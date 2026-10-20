RugVista Group AB Registered Shs Aktie 110488097 / SE0015659834
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: RugVista Group Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
RugVista Group Registered wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,830 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 102,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,410 SEK erwirtschaftet wurden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 183,4 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 10,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 166,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,21 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,01 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 873,3 Millionen SEK, gegenüber 784,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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