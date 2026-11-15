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15.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rubrik zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Rubrik wird sich voraussichtlich am 30.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 beendeten Quartals äussern.
28 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rubrik im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,081 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,320 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwarten 27 Analysten ein Plus von 22,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 429,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 350,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 28 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,503 USD, gegenüber -1,780 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 28 Analysten im Durchschnitt 1,69 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,32 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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