Erste Schätzungen: RTX A-S veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

RTX A-S wird voraussichtlich am 27.01.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -1,330 DKK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 37,85 Prozent erhöht. Damals waren -2,140 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 99,2 Millionen DKK – das wäre ein Zuwachs von 61,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 61,3 Millionen DKK umgesetzt worden waren.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,57 DKK, gegenüber 0,420 DKK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 544,0 Millionen DKK im Vergleich zu 457,0 Millionen DKK im vorherigen Jahr.

