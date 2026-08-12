RTX A-S Aktie 1088995 / DK0010267129
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: RTX A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
RTX A-S wird voraussichtlich am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 1,67 DKK. Dies würde einem Zuwachs von 138,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem RTX A-S 0,700 DKK je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 12,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 165,0 Millionen DKK gegenüber 146,9 Millionen DKK im Vorjahrszeitraum.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 2,77 DKK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,30 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 605,5 Millionen DKK, gegenüber 547,1 Millionen DKK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu RTX A-S
|
06:21
|Erste Schätzungen: RTX A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
01.06.26
|Nvidia: RTX-Spark-Chip soll Markt für Windows-Laptops aufmischen (Spiegel Online)
|
12.05.26
|Ausblick: RTX A-S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: RTX A-S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu RTX A-S
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leichter -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte etwas schwächer. Der deutsche Leitindex legt leicht zu. In Fernost zeigen sich die Börsen am Mittwoch mehrheitlich freundlich.