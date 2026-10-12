Royal Caribbean Cruises Aktie 61255 / LR0008862868
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Royal Caribbean Cruises öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Royal Caribbean Cruises stellt voraussichtlich am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 23 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 6,36 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Royal Caribbean Cruises 5,74 USD je Aktie eingenommen.
21 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,60 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 8,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,78 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 15,61 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 25 Analysten von durchschnittlich 19,56 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 17,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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