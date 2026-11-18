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18.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Royal Bank of Canada zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Royal Bank of Canada veröffentlicht voraussichtlich am 03.12.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 4,14 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,77 CAD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 18,54 Milliarden CAD aus – eine Minderung von 46,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Royal Bank of Canada einen Umsatz von 34,51 Milliarden CAD eingefahren.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 16,39 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 14,10 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 72,50 Milliarden CAD, gegenüber 136,06 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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