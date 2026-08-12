Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’519 -0.4%  SPI 20’455 -0.3%  Dow 53’792 -0.3%  DAX 26’453 0.2%  Euro 0.9373 0.1%  EStoxx50 6’561 0.2%  Gold 4’405 0.8%  Bitcoin 51’711 0.3%  Dollar 0.8124 0.2%  Öl 89.5 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526On113454047Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
TKMS-Aktie springt hoch: Prognose erhöht - deutlich stärkeres Wachstum erwartet
Berner Kantonalbank steigert Gewinn trotz Rückgang im Zinsgeschäft - Aktie im Minus
Buy-Note für EON SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
K+S-Aktie let zu: Gewinnziel für 2026 angehoben
TUI-Aktie in Rot: Kunden buchen weiter Last Minute - Iran-Krieg belastet
Suche...

Royal Bank of Canada Aktie 699232 / CA7800871021

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Royal Bank of Canada präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Royal Bank of Canada
170.81 CHF -0.25%
Kaufen Verkaufen

Royal Bank of Canada präsentiert in der voraussichtlich am 27.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,04 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,76 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Royal Bank of Canada 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 18,01 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 47,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Royal Bank of Canada 34,41 Milliarden CAD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,10 CAD im Vergleich zu 14,10 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 71,70 Milliarden CAD, gegenüber 136,06 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Royal Bank of Canada

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten