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11.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rogers Sugar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Rogers Sugar gibt voraussichtlich am 26.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,145 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rogers Sugar noch 0,110 CAD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Rogers Sugar 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 316,4 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Rogers Sugar 349,4 Millionen CAD umsetzen können.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,608 CAD je Aktie, gegenüber 0,500 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,19 Milliarden CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,31 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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