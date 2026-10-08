Rogers Communications Aktie 699136 / CA7751092007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Rogers Communications stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Rogers Communications lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,23 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 10,66 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,38 Milliarden CAD gegenüber 5,35 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,72 CAD, gegenüber 12,77 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 22,56 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,71 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rogers Communications Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Rogers Communications stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: Rogers Communications vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Rogers Communications veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: Rogers Communications stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Rogers Communications Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX klar im Minus -- Wall Street vor Verlusten -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.