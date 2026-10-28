Erste Schätzungen: Rockwell Medical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rockwell Medical wird sich voraussichtlich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,180 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 18,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 14,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Rockwell Medical einen Umsatz von 15,9 Millionen USD eingefahren.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 72,3 Millionen USD, gegenüber 69,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch