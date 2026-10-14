Roblox Aktie 58460132 / US7710491033
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Roblox stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Roblox wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
19 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,431 USD. Das entspräche einem Verlust von 16,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,370 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten ein Plus von 20,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,64 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,36 Milliarden USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 27 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,443 USD je Aktie, gegenüber -1,540 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 27 Analysten durchschnittlich bei 6,97 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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