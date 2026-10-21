Erste Schätzungen: Rinnai veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Rinnai wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 50,54 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 66,62 JPY je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 118,64 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 113,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 257,74 JPY im Vergleich zu 259,96 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 502,37 Milliarden JPY, gegenüber 470,39 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch