Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered Shs Aktie 36852418 / DK0060854669
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered wird voraussichtlich am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 26,49 DKK aus. Im letzten Jahr hatte Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered einen Gewinn von 23,82 DKK je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 1,10 Milliarden DKK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,19 Milliarden DKK umgesetzt worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 103,12 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 92,86 DKK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,36 Milliarden DKK aus im Gegensatz zu 4,99 Milliarden DKK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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