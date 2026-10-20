Reynolds Consumer Products Aktie 51160144 / US76171L1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Reynolds Consumer Products stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Reynolds Consumer Products veröffentlicht voraussichtlich am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,382 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Reynolds Consumer Products ein EPS von 0,380 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 931,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 934,9 Millionen USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,61 USD, gegenüber 1,43 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 3,80 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,72 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Reynolds Consumer Products
|
06:21
|Erste Schätzungen: Reynolds Consumer Products stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Reynolds Consumer Products präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Reynolds Consumer Products vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Reynolds Consumer Products präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Reynolds Consumer Products
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden im Minus erwartet. Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.