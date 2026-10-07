Rexford Industrial Realty Aktie 21505836 / US76169C1009
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Rexford Industrial Realty legt Quartalsergebnis vor
Rexford Industrial Realty präsentiert in der voraussichtlich am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,353 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,59 Prozent verringert. Damals waren 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 253,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Rexford Industrial Realty für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 234,4 Millionen USD aus.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,195 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,860 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 946,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 998,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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