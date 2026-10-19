Restamax Aktie 22975205 / FI4000064332
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Restamax verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Restamax wird sich voraussichtlich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,185 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Restamax einen Gewinn von 0,090 EUR je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Restamax in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 97,6 Millionen EUR im Vergleich zu 91,4 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,638 EUR aus. Im Vorjahr waren 1,55 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 381,0 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 358,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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