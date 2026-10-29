Erste Schätzungen: RESORTTRUST stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

RESORTTRUST wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 25,03 JPY je Aktie gegenüber 26,26 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,72 Prozent auf 63,23 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte RESORTTRUST noch 58,15 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 105,93 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 98,58 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 259,65 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 263,02 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net