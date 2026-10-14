ResMed Aktie 321632 / US7611521078
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ResMed mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ResMed äussert sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,68 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ResMed noch 2,37 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 18 Analysten einen Zuwachs von 4,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,39 Milliarden USD gegenüber 1,34 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,10 USD, wohingegen im Vorjahr noch 10,43 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,81 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,65 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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