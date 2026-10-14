Erste Schätzungen: Republic Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Republic Services präsentiert in der voraussichtlich am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

24 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,93 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,66 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,76 USD je Aktie erzielt worden waren.

Republic Services soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,41 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 22 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,27 USD im Vergleich zu 6,85 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich bei 17,31 Milliarden USD, gegenüber 16,59 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch