Erste Schätzungen: Renasant verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Renasant öffnet voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,943 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 28,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 282,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 395,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,78 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,07 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,12 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch