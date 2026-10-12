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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: RenaissanceRe stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

RenaissanceRe Holdings
275.04 CHF 1.37%
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RenaissanceRe präsentiert in der voraussichtlich am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 9,61 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 50,46 Prozent verringert. Damals waren 19,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 44,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,78 Milliarden USD gegenüber 3,19 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 45,96 USD im Vergleich zu 56,03 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 8,16 Milliarden USD, gegenüber 12,78 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch

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