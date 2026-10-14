Regional Management Aktie 13054038 / US75902K1060
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Regional Management legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Regional Management wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,47 USD gegenüber 1,42 USD im Vorjahresquartal.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,56 Prozent auf 174,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 165,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,94 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,45 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 689,7 Millionen USD, gegenüber 645,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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